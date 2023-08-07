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Мама юной фигуристки: на катке регулярно проводят замеры веса у детей

Мама юной фигуристки: на катке регулярно проводят замеры веса у детей
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Мама юной фигуристки Маргариты Назаровой из Оренбурга Анна рассказала о традиционных замерах всех спортсменов во время тренировочного процесса.

«Начиная с прошлого года на катке регулярно проводят замеры веса у детей. Обычно взвешивают в субботу. У нас, слава богу, с этим всё в порядке. Марго — одна из самых худеньких в группе, и ей дозволено есть всё. Она у нас, кстати, большая сладкоежка! Но мы контролируем и подаём ей пример. Всё взаимосвязано: как мы питаемся, так питается и Маргарита», – сказала Анна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Маргарита Назарова занимается в ледовом дворце «Кристалл», который в прошлом сезоне на Гран-при России представляла мастер спорта Валерия Шульская.

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