Ангелопол: Крылова — тренер, в котором я не ошибся

Российский фигурист Валерий Ангелопол положительно отозвался о тренере Анжелике Крыловой.
«Она не только как тренер, но и как человек очень сильная, целеустремлённая, эмоциональная, красивая. Это тот тренер, в котором я не ошибся.
Когда уходил от Светланы Евгеньевны Ляпиной, передо мной стоял очень тяжёлый выбор. Я видел работу Анжелики Алексеевны, видел результат. Мне нужно было решить, остаюсь я у Ляпиной или иду к Крыловой. Я поставил на кон всю свою карьеру.
Анжелика Алексеевна за очень короткий срок сделала из нас с Василисой спортсменов взрослого уровня, имеющих свою индивидуальность, качества, свои фишки. Несмотря на то что мне всего 19 лет, а Василисе 17, мы можем быть конкурентоспособными с лучшими парами России. Не описать словами, насколько это круто.
Данный человек сделал это своими руками практически в одиночку. Конечно, кто-то приходил и помогал, оказывал влияние на процесс. Но всё равно Анжелика Алексеевна знала, какими она хочет нас видеть. Она очень быстро к этому идёт и часто нам говорит: «Там-то вы молодцы, но вы могли бы уже быть ещё лучше». Это очень здорово и достаточно редко, когда тренер видит в паре цель, к которой она идёт вместе с нами. Мы очень сильно её любим, она для нас сделала всё, мы стараемся для неё делать то же самое», — сказал Ангелопол в интервью «Матч ТВ».
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