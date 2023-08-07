«Она очень хорошо чувствует эту музыку». Гуменник рассказал о работе с Ксенией Михеевой

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал о работе с хореографом Ксенией Михеевой.

«Ксения занимается современным балетом, эту музыку, как мне кажется, она очень хорошо чувствует, поэтому поставила очень подходящие движения — современные, необычные. С Ксенией мы работали в основном на полу, а Николай Юрьевич Морошкин помогал перенести эти движения на лёд, что-то поменять, что-то отбросить, сделать так, чтобы в прокате их можно было исполнять», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой:

Михеева – лауреат премии «Золотая маска», преподаёт в Академии танца Бориса Эйфмана. Гуменник в этом году стал победителем финала Гран-при России и серебряным призёром чемпионата страны.