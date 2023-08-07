МОК отреагировал на требование Олимпийского комитета Кореи расследовать слова Сотниковой

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на требование Олимпийского комитета Республики Корея (KSOC) расследовать недавнее признание в положительной допинг-пробе первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании, фигуристки и тренера Аделины Сотниковой.
«В МОК ответили, что допинг-проба Сотниковой в 2014 году была отрицательной, масштабная перепроверка проб российских спортсменов в 2017 году также не выявила допинговых нарушений со стороны Сотниковой. Образец допинг-пробы Сотниковой никогда не давал положительного результата», — приводит слова представителя KSOC Yonhap.
«Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и всё это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня всё было хорошо», — ранее заявила Аделина. Позднее россиянка заявила, что СМИ исказили её высказывание.
Напомним, на Олимпиаде-2014 в Сочи Сотникова заняла первое место, а второй стала Ким Ю На из Кореи.
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