Хореограф группы Мишина оценила короткую программу Агаты Петровой

Хореограф группы Алексея Мишина Елизавета Навиславская рассказала о новой программе 13-летней фигуристки Агаты Петровой.

«У Агаты дела хорошо. Недавно она представила свою короткую программу [постановка Бенуа Ришо], осталась произвольная. Она достаточно взрослая, я бы сказала, с точки зрения музыки и ощущений. Это уже не юниорский уровень, а программа для девушки. Агата растёт! У неё очень красивые линии, она гибкая и пластичная.

Мы сейчас плотно работаем — много говорили про эту программу, разбирали, искали всё, включая взгляды. Так что сделано много, но это ещё не окончательный вариант — по ходу сезона должно быть лучше», — приводит слова Навиславской «Матч ТВ».

Напомним, Петрова является победительницей первенства Санкт-Петербурга, также становилась призёром этапов юниорского Гран-при России.