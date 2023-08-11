«Багин завершил карьеру? Мне он об этом ничего не говорил». Багин — о заявлении Жулина

Российский фигурист Андрей Багин отреагировал на слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Александра Жулина, который ранее заявил, что 27-летний спортсмен приостановил карьеру.

«Андрей Багин завершил карьеру? Интересно. Мне он об этом ничего не говорил», — написал Багин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее этим летом стало известно, что танцевальный дуэт Софьи Тютюниной и Андрея Багина распался. В прошлом сезоне Тютюнина и Багин заняли четвёртое место на чемпионате России и завоевали серебряные медали финала Гран-при России. Ранее Багин выступал в паре с Аннабель Морозов, а Тютюнина каталась в дуэте с Александром Шустицким. Сообщалось, что фигуристка находится в поиске партнёра в группе Жулина.