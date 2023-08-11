Агата Петрова поделилась впечатлениями от подготовки к новому сезону

13-летняя фигуристка Агата Петрова, тренирующаяся в группе Алексея Мишина, рассказала о том, как готовится к новому сезону.

«Подготовка к контрольным прокатам и сезону идёт в рабочем режиме. Мы провели два сбора: в Кисловодске и Турции. Они были направлены на восстановление и постановку программ.

У меня новая короткая программа, поставил мне её замечательный хореограф Бенуа Ришо, считаю, в этом мне очень сильно повезло, спасибо Алексею Николаевичу [Мишину]. Произвольная программа остаётся с прошлого сезона, поставленная Софьей Вячеславовной [Самодуровой].

В Новогорск на контрольные прокаты поедем с Владиславом Дмитриевичем [Сезгановым]. Я впервые туда еду. Можно сказать, это было моей мечтой. Постараюсь сделать всё, что могу на данный момент. Впереди длинный и сложный сезон, позитивно мыслю о нём. О каких‑то глобальных планах на сезон, — это я о сильном усложнении программ, — пока говорить не буду. Всему своё время, предстоит много работы. Хочу показать программы в той красоте, в которой их задумали», — приводит слова Петровой «Матч ТВ».

Напомним, Петрова является призёром этапов Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.