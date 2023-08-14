Миронова/Устенко сообщили, что продолжают работу с Маттео Занни по видеосвязи

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, что продолжают работу с итальянским тренером Маттео Занни в удалённом формате.

«Да, в период постановки программ мы продолжаем сотрудничать. Также мы получаем какие-то комментарии в течение сезона, обмениваемся мнениями», — сказали спортсмены в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Отметим, что спортсмены тренируются в Санкт-Петербурге в группе под руководством Елены Соколовой.

В прошлом сезоне Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали победителями финала Кубка России и заняли на чемпионате России пятое место. Фигуристы вошли в основу сборной России на сезон-2023/2024.