Энберт — об отстранении России: больно за тех, которые всю жизнь готовились к Олимпиаде

Фигурист Александр Энберт высказался об отстранении России от участия в международных соревнованиях.
«Удивило ли решение МОК не высылать приглашения россиянам на ОИ? Не удивило, всё к этому шло. Не было ощущения, что наши спортсмены поедут на Олимпиаду. По всей риторике, которая звучала в последнее время, было ожидаемо, что приглашения в установленный срок не пришлют. Плохо ли это? Конечно, плохо. Мне очень неприятно, очень больно за спортсменов, которые готовились всю жизнь и продолжают готовиться, но, к сожалению, это так.
Есть ли шанс поехать на Игры в нейтральном статусе? Я думаю, что в некоторых видах спорта шансы есть. Какие-то спортсмены и сейчас выступают. Например, проходит чемпионат мира по фехтованию, и там есть наши спортсмены. Теннисисты играют. Там, где федерации нашли какие-то договорённости, россияне выступают в нейтральном статусе.
Я считаю, что спортсмен должен в любом случае выступать — на мировом уровне в том числе — и показывать, что российская система подготовки — самая лучшая, что наши спортсмены — самые лучшие. Буду рад, если спортсмены поедут на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Но каждый решает сам, и я поддержу любое их решение», — приводит слова Энберта Газета.Ru.
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