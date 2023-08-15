«Очень вовремя». Ягудин отреагировал на спор Кондратюка и Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на новость о победе чемпиона Европы и России Марка Кондратюка в споре с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Кондратюк на шоу исполнил 10 тройных акселей подряд, за что выиграл у Плющенко $ 10 тысяч.

«Очень вовремя», — написал Ягудин в социальной сети, прокомментировав новость о споре и приложив график с курсом доллара.

Фото: Личный архив Алексея Ягудина

Кондратюк исполнил триксели на шоу «Щелкунчик» в Пекине, которое проходило с 11 по 13 августа. Плющенко находится в этом городе с начала августа, помимо «Щелкунчика», он привёз туда ледовое шоу «Лебединое озеро», проходившее с 4 по 6 августа. В шоу принимали участие звёзды российского фигурного катания, к примеру, Александра Трусова.