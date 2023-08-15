«Очень вовремя». Ягудин отреагировал на спор Кондратюка и Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на новость о победе чемпиона Европы и России Марка Кондратюка в споре с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Кондратюк на шоу исполнил 10 тройных акселей подряд, за что выиграл у Плющенко $ 10 тысяч.
«Очень вовремя», — написал Ягудин в социальной сети, прокомментировав новость о споре и приложив график с курсом доллара.
Фото: Личный архив Алексея Ягудина
Кондратюк исполнил триксели на шоу «Щелкунчик» в Пекине, которое проходило с 11 по 13 августа. Плющенко находится в этом городе с начала августа, помимо «Щелкунчика», он привёз туда ледовое шоу «Лебединое озеро», проходившее с 4 по 6 августа. В шоу принимали участие звёзды российского фигурного катания, к примеру, Александра Трусова.
- 15 августа 2023
-
20:56
-
16:30
-
12:52
-
11:39
-
11:05
-
10:49
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:35
- 14 августа 2023
-
23:42
-
22:00
-
20:51
-
19:25
-
19:03
-
14:55
-
13:17
-
13:00
-
12:06
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 13 августа 2023
-
18:46
-
18:05
-
11:54
- 12 августа 2023
-
21:37
-
20:09
-
18:59