Сергей Давыдов — о четверном акселе: сомнительно, что его станут осваивать массово

Тренер российских фигуристов Марии Гордеевой и Льва Лазарева Сергей Давыдов высказал своё мнение о новых веяниях в одиночном катании.

«Будет ли усложняться одиночное катание? Процесс усложнения продолжается и никуда не делся. Он идёт, порой даже в ущерб целостному восприятию программ. Думаю, все тренеры это понимают. Все будут стремиться катать программы красиво, сложно, прыгать и вращаться.

Что я думаю по поводу четверного акселя? Сомнительно, что его станут осваивать массово. Пока стоимость прыжка не поднимут, нет смысла рисковать. Столько времени уйдёт, а стоимость прыжка примерно такая же. И это не гарантия первого места», — приводит слова Давыдова официальный сайт федерации фигурного катания на коньках.