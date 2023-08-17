«Такого от него не ожидали». Дудаков — о новых программах Арсения Федотова

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, чего ожидать от своего подопечного Арсения Федотова в грядущем сезоне. Федотов ранее представил новые программы на контрольных прокатах юниорской сборной России.

«Это действительно новое для него. Многие отметили, что такого от спортсмена не ожидали. И дело тут не только в фигуристе. Это же очень большая работа Этери Георгиевны (Тутберидзе) и Даниила Марковича (Глейхенгауза). Их идеи воплотились в новых образах Арсения в программах.

Мне кажется, новизна этих программ и в смене стиля, это современная хореография и интересная музыка, интересные заходы, всё в музыкальные акценты… Короткая программа – более танцевальная (Iron, Run Boy Run by Woodkid), произвольная – «классика» (Black Swan). По контенту пока тот же набор, что и в прошлом сезоне. Арсений делает четверной лутц, выучил флип, но пока в программу эти прыжки не ставим.

Сейчас только начало сезона и нужно время, чтобы «переварить» – соединить новизну с качественным исполнением элементов. Я бы сказал так: пока это будет тот же набор, но в новой интересной «обёртке». На мой взгляд, Арсений стал кататься шире, на хороших дугах, и это особенно видно в произвольной программе. А сложность… Я считаю, на всё нужно время и ко всему надо подходить разумно. Ну, добавим, скажем, к прежнему контенту четверной, и всё может рассыпаться – в погоне за сложностью мы не получим ничего. Контрольные прокаты – только начало, и надо всё вкатать, чем мы и занимаемся», — приводит слова Дудакова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.