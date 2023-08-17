Ученики Тутберидзе и Плющенко устроили феерию! Но круче всех оказались другие фигуристы

Угожаев поразил сразу двумя самыми сложными квадами, а Лазарев покусился на суперконтент. Что за битва нас ждёт в сезоне!

Наши юниоры на контрольных прокатах в Новогорске поразили обилием четверных прыжков! Практически все участники пошли на сложнейшие элементы. Арсений Федотов из группы Тутберидзе продемонстрировал в произвольной программе пять ультра-си и, похоже, чётко нацелился сохранить лидерство в новом сезоне. Фигуристы Евгения Плющенко тоже бомбили от души четверные, не скрывая амбиций на пути к спортивным вершинам.

Однако другие ребята тоже рвутся вперёд и отлично подготовились к грядущим турнирам. Квартет четверных показал в произвольной Лев Лазарев из ЦСКА, а воспитанники Светланы Соколовской и Вероники Дайнеко покоряли старшие квады, словно приехали состязаться на чемпионат мира.

Уже не терпится увидеть парней в реальной соревновательной схватке! Баталии за подиум обещают непредсказуемые развязки и много ярких эмоций.

Воспитанник Соколовской готовится перейти во взрослые

Без четверных прыжков у юниоров не обошёлся даже первый день контрольных прокатов, когда презентовали короткие программы. По правилам их контент строго регламентирован: двойной или тройной аксель, обязательный тройной лутц, каскад из двух прыжков и никаких квадов. Однако Григорий Фёдоров не обратил внимания на запрет и зашёл на целых два четверных: флип и лутц. С последнего он упал, из-за чего остался без каскада, но впечатление произвёл грандиозное. Само же бунтарство объясняется просто: Григорию 18 лет, и, очевидно, он планирует соревноваться на взрослом уровне. Самое время. Тем более его старший товарищ по группе Светланы Соколовской Марк Кондратюк попрощался с юниорскими стартами ещё в 17.

Бодаться с 13-летними мальчиками Григорию будет действительно странно. Так что ждём его на взрослой серии Гран-при и чемпионате России. Конкуренцию он составит более чем достойную.

Григорий Фёдоров Фото: Петр Ковалёв/ТАСС

Крутой контент из ультра-си у него не только в короткой программе, но и в произвольной. В Новогорске он подряд прыгнул четверной флип и лутц с руками наверх. С обоих, к сожалению, упал, но это не помешало ему затем приземлить каскад четверной тулуп — двойной аксель — двойной аксель. Была у Гриши также пара степ-аутов, а под конец проката он упал с тройного акселя и, естественно, покинул лёд в растрёпанных чувствах.

Однако на самом деле не беда, что произвольная в середине августа у него далека от идеала. По ходу сезона он успеет её откалибровать или скорректирует немного контент, чтобы снизить вероятность ошибок.

Ученики Тутберидзе и Плющенко показали отличные прокаты

В юниорах же грядёт недетское противостояние воспитанников Тутберидзе и Плющенко. Арсений Федотов, который выиграл все свои старты в прошлом сезоне, снова на коне и бесстрашно замахнулся на три квада: сольные тулуп и сальхов, а также каскад четверной сальхов — тройной тулуп, которые весьма органично оказались вписаны в современную аранжировку «Лебединого озера». Два трикселя, один из них в каскаде с ойлером и тройным сальховом, также не вызвали у Арсения затруднений.

Арсений Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Смазала его программу единственная ошибка: он сдвоил последний прыжок — тройной лутц, из-за чего остался без третьего каскада. Отдельного внимания заслужил бауэр Арсения. По красоте этот элемент у него может поспорить со многими девушками! И это неудивительно: очень гибкий юный фигурист умело использует все свои сильные стороны.

Ну, а четверной лутц, который он прыгал на тренировках в июле, наверняка дождётся своего звёздного часа. Просто пока, видимо, вставлять его рано.



Представитель «Ангелов Плющенко» Максим Автушенко стал первым, кому удалось откататься без падений, но ошибок он не избежал. Уверенно справившись со сложнейшим каскадом четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов, передохнул на серии тройных прыжков, а потом допустил степ-аут на сольном четверном сальхове. Несмотря на это, Евгений Плющенко встретил Максима без каких-либо нареканий — хороший рабочий прокат. Правда, спортсмену не хватает артистизма, а постановке — насыщенности чем-то, помимо прыжков.

Никита Сарновский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Другой «Ангел» — Никита Сарновский за лето заметно подрос и теперь сильно выделяется на фоне более миниатюрных соперников. Казалось, скачок роста может стать проблемой, но ничего подобного. Никита спокойно выполнил несколько ультра-си: каскад четверной сальхов — двойной тулуп, четверной сальхов, каскад тройной аксель — тройной тулуп и сольный тройной аксель. В начале проката он упал с четверного лутца, но этот прыжок — усиление и без того сильного прыжкового набора. А вот небольшое шатание на одном из вращений точно допускать не стоило.

Как и Автушенко, Никите предстоит серьёзная работа над компонентами. Высоченные прыжки — не повод махать рукой на всё остальное.

Угожаев устроил феерию четверных под музыку высокой моды

Отсутствие четверных не помешало выделиться Макару Пузину. Его два тройных акселя, один из которых в каскаде с дупелем, были очень красивы.Да и в целом на катание Макара приятно смотреть: хорошо скользит, отыгрывает эмоции, следит, чтобы всё было гармонично.

Дмитрий Шелковников, напротив, оставил неоднозначное впечатление, хотя пытался сделать четверной тулуп. Приземления с прыжков у него были шаткие, поэтому ни одного каскада не вышло.

Знакомые нотки из старой программы Анны Щербаковой прозвучали в новой произвольной Михаила Тихонова. Под вдохновляющую Forgiveness Аня выиграла чемпионат мира в Стокгольме, а Миша порадовал новым прыжком — четверным сальховом. Жаль, что до этого он упал с четверного тулупа, но главное, что усиление контента идёт. А ещё Миша вращается в обе стороны: нечасто сегодня нас балуют этим навыком фигуристы.

Николай Угожаев Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

Элегантную феерию четверных разыграл Николай Угожаев. Ученик Вероники Дайнеко приземлил роскошный четверной флип, чуть смазал выезд на четверном лутце и взлетел под небеса на тройном акселе. Приземление подпортил степ-аут, плюс непонятно, почему спортсмен не сделал третий каскад в программе. Возможно, случайно забыл? В любом случае изящная постановка под музыку SebastiAn, которая звучала в модном показе мужской коллекции «Лето 2021» Yves Saint Laurent — выше всяких похвал. В образ модели фигурист вписался безупречно. Изящные руки, стильный костюм и выразительный взгляд: здесь и без прыжков есть на что посмотреть!

Самый юный участник контрольных прокатов Вадим Воронов, которому 19 августа стукнет 13, рискнул замахнуться на четверной лутц, но сильно недокрутил его и упал. Внезапное падение настигло его и на входе в одно из вращений. Вот что значит — лёд скользкий: навернуться можно на любом элементе.

А Иван Рамзенков порадовал в произвольной четверным сальховом. До сих пор он ограничивался на соревнованиях трикселем и тройными прыжками, но пришло время для квадов. Ваня хотел прыгнуть ещё один четверной сальхов, но что-то пошло не так, и прыжок вообще не состоялся. А после на трикселе случилась обидная «бабочка» — вместо трёх с половиной парень скрутил лишь полтора оборота.

«Вы готовы лететь в космос?»

Очередная до боли знакомая композиция —саундтрек фильма «Интерстеллар» — прозвучала в произвольной Николая Логинова. Под эту же музыку в прошлом сезоне каталась Камила Валиева в короткой программе. Впрочем, Коля с тренером Артуром Гачинским привнесли в мелодию необычную вставку. На последних секундах раздался загадочный голос, который спросил: «Вы готовы лететь в космос?» Будь на контрольных прокатах юниоров Александра Трусова, она бы наверняка ответила: «Да!»

Сам же Коля в космос, увы, пока не торопится, если говорить о контенте. В 17 лет катает без четверных, с двумя трикселями и «бабочкой» на тройном флипе.

Лазарев покусился на суперконтент

Представитель Челябинской области Александр Чмиль ограничился тройными прыжками. Получилась своеобразная передышка перед суперпрокатом Льва Лазарева из группы Сергея Давыдова. 13-летний фигурист уверенно пошёл на четыре квада: два лутца, один из которых в каскаде с двумя двойными акселями, тулуп и сальхов. С сальхова упал, но, когда такая невероятная сложность, одно падение — сущая ерунда. И ведь при этом Лев полностью проникся избранной темой, а постановка порадовала яркими акцентами и оригинальностью.

Закрывал контрольные прокаты юниоров Эдуард Карартынян с весёлой произвольной про граффити. В первой части она даже чем-то отдалённо напоминала прошлогоднюю короткую Марка Кондратюка. Но это нормально, ведь они оба тренируются у Светланы Соколовской, и Марк, наверное, как олимпийский чемпион служит там всем примером.

Откатался Эдуард чисто, но особо и не рисковал. Владея несколькими разными четверными прыжками, он продемонстрировал один сольный тулуп и тройной аксель. Ждём усложнения в дальнейшем.

Пересматривать контент, скорее всего, будут ещё многие: конкуренция у юниоров как никогда обещает быть очень жёсткой, и неизвестно, кто в этой гонке окажется лидером.