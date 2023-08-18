Евгений Плющенко объявил дату открытия академии «Ангелов» в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил дату открытии академии «Ангелов Плющенко» в Пекине (Китай).

«Друзья, скоро открытие академии «Ангелы Плющенко» в Китае, в Пекине. Дата открытия – ноябрь 2023 года. Благодарю наших китайских партнёров за оперативность. Следите за новостями!» – написал Плющенко на своей странице в социальной сети.

Фигурист опубликовал видео, в котором показывает будущую академию и рассказывает о её техническом оснащении: «Сейчас мы проходим и смотрим полностью ещё арену. Вокруг у нас есть прекрасный стадион с футбольным полем, с дорожками, есть мини-футбольные поля. А вот она – прекрасная арена. Она, кстати, строилась к Олимпиаде.

Сейчас вместе с нашими друзьями из Китая мы приняли решение делать на этой арене мою школу. Арена действительно крутая. Осталось буквально чуть-чуть, немножечко. Несколько недель, и она начнёт работать.

Мы находимся в нашей будущей школе. Уже сделали разметку, буквально через несколько недель начнётся заливка льда.

Арена с трибунами на три с половиной тысячи зрителей. Здесь мы будем проводить соревнования и наши шоу. И сказки, и русские сезоны, и нерусские сезоны. Всё будет очень интересно.

Ждите новости. Скоро открывается школа, уже идёт набор в Китае. Приехали вот с такой миссией сюда – развивать фигурное катание. Кстати, наши российские тренеры будут тренировать китайских спортсменов. В том числе и я», – сказал Плющенко в опубликованном на странице видео.