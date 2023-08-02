Евгений Плющенко планирует открыть школу фигурного катания в Китае
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что планирует открыть свою школу фигурного катания в Китае.
Сейчас Плющенко находится в Пекине, где представляет свои ледовые шоу – «Лебединое озеро» (4-6 августа) и «Щелкунчик» (11-13 августа).
«Я приехал сюда с миссией — не просто выступить в моих шоу, у меня здесь ещё будут мастер-классы. Я хочу посмотреть китайских спортсменов. Мне сказали, что будет достаточно много спортсменов. Хочу посмотреть, пообщаться, где-то потренировать, вместе покататься. А вообще в будущем у нас грандиозный план – открытие моих школ в Китайской Народной Республике. Называться они будут Angels of Plushenko», — сказал Плющенко в интервью китайскому ТВ, которое опубликовано в соцсети Weibo.
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