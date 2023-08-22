Кира Трофимова рассказала, как участие в ледовых шоу Плющенко влияет на соревнования
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Российская фигуристка Кира Трофимова высказалась об участии в ледовых шоу Евгения Плющенко.
«Помогают ли выступления в шоу поддерживать форму в течение сезона? Мы поддерживаем форму, например, когда между репетициями выходим на лёд попрыгать, прокатать связки из программ. На полу в любой момент тоже занимаемся прыжками, на скакалке прыгаем. Даже в раздевалке.
Ледовые шоу больше закаляют в плане привычки кататься на публике. Ты оказываешься в схожей со стартами атмосфере. Присутствует такое же волнение, пусть и чуть-чуть поменьше», — сказала Трофимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
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