Кира Трофимова рассказала, как участие в ледовых шоу Плющенко влияет на соревнования

Российская фигуристка Кира Трофимова высказалась об участии в ледовых шоу Евгения Плющенко.

«Помогают ли выступления в шоу поддерживать форму в течение сезона? Мы поддерживаем форму, например, когда между репетициями выходим на лёд попрыгать, прокатать связки из программ. На полу в любой момент тоже занимаемся прыжками, на скакалке прыгаем. Даже в раздевалке.

Ледовые шоу больше закаляют в плане привычки кататься на публике. Ты оказываешься в схожей со стартами атмосфере. Присутствует такое же волнение, пусть и чуть-чуть поменьше», — сказала Трофимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.