Тарасова — о выходе на лёд Костомарова: мы счастливы, вся страна на коленях стояла

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров впервые вышел на лёд после тяжелейшей болезни. Это случилось на шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходит в Сочи.

«Я же говорила, что Роман Костомаров выйдет на лёд. Конечно, есть вероятность, что он в будущем и на коньках сможет выйти на лёд. Он так нас радует. Уникальный человек. Мы счастливы за него. Вся страна молилась, на коленях стояла, у всех были свечки зажжены. Плюс невероятное упорство его жены, врачей. Восхитительно. Большая радость. Ура!» — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. В дальнейшем Роману предстоит также протезирование рук.