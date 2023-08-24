Жена Костомарова прокомментировала первый выход мужа на лёд

Чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина высказалась о том, что её супруг, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров впервые вышел на лёд после тяжелейшей болезни. Это случилось на шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходит в Сочи, Домнина является его артисткой.
«Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лёд. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», — приводит слова Домниной «РИА Новости Спорт».
Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. В дальнейшем Роману предстоит также протезирование рук.
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