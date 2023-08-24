Роднина поддержала США в желании присутствовать на слушаниях дела Валиевой в CAS

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на письмо сборной США, выступавшей в командном турнире Олимпийских игр – 2022, к генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Рибу.

Фигуристы просят одно место для своего представителя на закрытых слушаниях по делу Камилы Валиевой, которые пройдут 26-29 сентября в Лозанне.

«С олимпийских игр в Пекине в командных результатах спортсмены получили только коробочки от медалей. Потому что этот результат пока что не утвержден. В зависимости от результата по делу Валиевой и будут определять, кто какую педаль получит. Сборная США защищает свои права. Это нормально — запросить место для своего представителя.

Разбирательство идет достаточно долго. Сейчас по результатам первое место у России, второе у США, третье у Китая. Если нас дисквалифицируют, то Америка получит первое место, и остальные страны передвигаются. Поэтому США вправе защищать свои интересы», — приводит слова Родниной Sport24.