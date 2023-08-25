Илья Авербух сообщил о приостановке шоу «Ледниковый период»

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух сообщил, что шоу «Ледниковый период» на Первом канале не будет выпускаться в ближайшее время.

«Да, не будет пока проект выпускаться. В этом сезоне точно», — приводит слова Авербуха Teleprogramma.pro.

Напомним, в последнем на данный момент сезоне шоу «Ледниковый период» победу одержали актриса Елизавета Арзамасова и двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях Никита Кацалапов. Второе место заняли чемпионка мира Евгения Медведева и актёр Фёдор Федотов, третье место поделили две пары: чемпионка мира Оксана Домнина и актёр Марат Башаров, олимпийская чемпионка Виктория Синицина и призёр Олимпийских игр конькобежец Иван Скобрев.