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Появилось расписание российских соревнований по фигурному катанию сезона-2023/2024

Стали известны даты российских соревнований по фигурному катанию в сезоне-2023/2024, сообщается в телеграм-канале ФФККР.

16-17 сентября. Контрольные прокаты сборной России. Москва

13-16 октября. 1‑й этап ВС Ростелеком Гран-при России — Кубок Курая. Уфа

20-23 октября. 2‑й этап ВС Ростелеком. Гран-при России — Сердце Сибири. Омск

27-30 октября. 3‑й этап ВС Ростелеком Гран-при России — Красноярье. Красноярск

10-13 ноября. 4‑й этап ВС Ростелеком Гран-при России — Идель-2023. Казань

17-20 ноября. 5‑й этап ВС Ростелеком Гран-при России — Волжский пируэт. Самара

24-27 ноября. 6‑й этап ВС Ростелеком Гран-при России — Золотой конёк Москвы. Москва

1-4 декабря. Чемпионат России по прыжкам. Санкт-Петербург

20-25 декабря. Чемпионат России — 2024. Челябинск

19-22 января. Турнир шоу‑программ. Русский вызов. Москва

14-18 февраля. Спартакиада сильнейших спортсменов. Магнитогорск

7-11 марта. Командный турнир Кубок Первого канала. Санкт-Петербург

13-16 марта. Всероссийские финальные соревнования Кубок Федерации. Федеральная территория Сириус