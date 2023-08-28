Появилось расписание российских соревнований по фигурному катанию сезона-2023/2024

Стали известны даты российских соревнований по фигурному катанию в сезоне-2023/2024, сообщается в телеграм-канале ФФККР.
16-17 сентября. Контрольные прокаты сборной России. Москва
13-16 октября. 1‑й этап ВС Ростелеком Гран-при России — Кубок Курая. Уфа
20-23 октября. 2‑й этап ВС Ростелеком. Гран-при России — Сердце Сибири. Омск
27-30 октября. 3‑й этап ВС Ростелеком Гран-при России — Красноярье. Красноярск
10-13 ноября. 4‑й этап ВС Ростелеком Гран-при России — Идель-2023. Казань
17-20 ноября. 5‑й этап ВС Ростелеком Гран-при России — Волжский пируэт. Самара
24-27 ноября. 6‑й этап ВС Ростелеком Гран-при России — Золотой конёк Москвы. Москва
1-4 декабря. Чемпионат России по прыжкам. Санкт-Петербург
20-25 декабря. Чемпионат России — 2024. Челябинск
19-22 января. Турнир шоу‑программ. Русский вызов. Москва
14-18 февраля. Спартакиада сильнейших спортсменов. Магнитогорск
7-11 марта. Командный турнир Кубок Первого канала. Санкт-Петербург
13-16 марта. Всероссийские финальные соревнования Кубок Федерации. Федеральная территория Сириус
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