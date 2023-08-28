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Туктамышева: когда гуляли с Мишиным в Мексике, он обратился к шаманам

Туктамышева: когда гуляли с Мишиным в Мексике, он обратился к шаманам
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эпизодом путешествия в Мексику вместе с Алексеем Мишиным.

«Когда мы гуляли, Алексей Николаевич на улице обратился к шаманам. У них есть местные шаманы, которые очищают ауру и душу. Было интересно наблюдать, что там делают с Алексеем Николаевичем и какими приборами. Мне кажется, ауру ему прочистили на 100 процентов. Как заново родился.

Влог из Мексики? Монтировал отдельный человек, который на этом специализируется. Идея с влогом пришла от моего знакомого — с ним я иногда занимаюсь, чтобы развивать свою речь, делать её более чёткой и грамотной. Предложил ради практики снимать влоги, больше говорить на камеру. Решила, что есть такая возможность — Мексика, грех не записать», — сказала Туктамышева в интервью Sport24.

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