Лайшев — о допинг-деле Валиевой: она справится со всем, мы с Камилой всегда вместе

Президент «Самбо-70», Федерации самбо Москвы и заслуженный тренер России Ренат Лайшев ответил на вопрос, зависит ли судьба дисквалификации Камилы Валиевой от противостояния России с Западом.
«Я не тот человек, который привык влезать в такие глобальные моменты. Я всё-таки человек от спорта. И очень важно, чтобы в спорте это направление было расчищено по возможности. Да, оно всё равно касается. Но мы победим везде и всюду. Вся сила женского фигурного катания в нашей стране. Девочки полноценно тренируются на мировом уровне, и мы это знаем. И в принципе вы увидите, что они потянутся к нам. Они будут просить, чтобы участвовать в наших соревнованиях.
То, что результата о деле Валиевой нет, говорит об их безысходности, слабости и вранье, которое они накатывают на наших спортсменов не только в фигурном катании, но и в других видах спорта.
Валиева справится со всем. Если вокруг неё такая поддержка. Миллионы людей не только в России, но и во всём мире за неё переживают. И даже не хочется вспоминать некрасивую историю, которая произошла с Камилой в одностороннем порядке. И поэтому мы с Валиевой всегда вместе», – приводит слова Лайшева Татар-информ.
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