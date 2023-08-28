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Туктамышева планирует сделать короткую программу из танго «La cumparsita»

Туктамышева планирует сделать короткую программу из танго «La cumparsita»
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, как выбирала программы.

«Я в первый раз участвую в туре так масштабно. Показательный «La cumparsita» со станком я нигде не показывала, кроме «Русского вызова», он всем очень понравился. Решили в первом отделении его показать, накатать. «Снег» мы поставили в прошлом году, очень хорошо под живой вокал зашёл. В целом не было сомнений, что будем использовать эти номера. Наработки из предыдущих показательных? В моих планах сделать короткую из танго «La cumparsita», — сказала Туктамышева в интервью Sport24.

На чемпионате России 2023 года, который проходил в Красноярске, Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победительницей соревнований стала Софья Акатьева, Камила Валиева заняла второе место.

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