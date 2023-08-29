Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Горбачёва хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей

Горбачёва хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей
Аудио-версия:
Комментарии

Между тренером фигуристки Алины Горбачёвой Софьей Федченко и её мамой был конфликт на фоне того, что наставник забрала девочку у мамы в девять лет. Фигуристка Горбачёва хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник в окружении фигуристки.

Фигуристка переписывалась с подружкой незадолго до пропажи. Ничего подозрительного та не заметила. Алина Горбачёва сообщила, что побежала на тренировку, и больше на связь не выходила.

Сейчас рассматривается версия о том, что 16-летняя фигуристка могла утонуть в Москве-реке. Её вещи нашли на пляже на Покровской набережной. У Горбачёвой при себе был рюкзак тёмно-синего цвета, в нём — паспорт, 20 тыс. рублей наличными, смартфон и планшет. Фигуристка была одета в чёрный спортивный костюм и белые кроссовки.

Материалы по теме
Пропала фигуристка Алина Горбачёва
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android