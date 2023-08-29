Между тренером фигуристки Алины Горбачёвой Софьей Федченко и её мамой был конфликт на фоне того, что наставник забрала девочку у мамы в девять лет. Фигуристка Горбачёва хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник в окружении фигуристки.
Фигуристка переписывалась с подружкой незадолго до пропажи. Ничего подозрительного та не заметила. Алина Горбачёва сообщила, что побежала на тренировку, и больше на связь не выходила.
Сейчас рассматривается версия о том, что 16-летняя фигуристка могла утонуть в Москве-реке. Её вещи нашли на пляже на Покровской набережной. У Горбачёвой при себе был рюкзак тёмно-синего цвета, в нём — паспорт, 20 тыс. рублей наличными, смартфон и планшет. Фигуристка была одета в чёрный спортивный костюм и белые кроссовки.
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