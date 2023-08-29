Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве, источники сообщают о ссоре с тренером Софьей Федченко: причины, комментарии

Почему возникла информация о ссоре пропавшей Горбачёвой с тренером?
Валерия Кукалева
Алина Горбачёва пропала в Москве
Аудио-версия:
Комментарии
В феврале Софья Федченко защищала Алину от нападок Евгения Плющенко.

Сообщество фигурного катания всполошилось в очередной раз — к сожалению, по очень неприятной, даже страшной и трагической причине, по сравнению с которой любые известия о допинге, даже на Олимпийских играх — сущая ерунда.

Пропала фигуристка Алина Горбачёва — 16-летняя победительница первенства России (чемпионата России среди юниоров). Информацию подтвердили фан-клуб спортсменки и её мама. Также появились слухи о том, что девушка ушла с катка после ссоры с тренером.

Ведём текстовую трансляцию, где часто появляются новости:
В Москве пропала фигуристка — ушла с катка и не вернулась. Возбуждено уголовное дело
Live
В Москве пропала фигуристка — ушла с катка и не вернулась. Возбуждено уголовное дело

Откуда появилась информация?

Всё началось с чата СЗАО Москвы в «Телеграме» – именно в этом районе столицы находится каток, где тренируется Алина.

«Вчера в 19 часов пропала девочка, возраст 16 лет, на вид около 12–13 лет. Рост 155, худощавое телосложение. Вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована.

Прошу выслать любую информацию, если кто-то видел её вчера или сегодня. Заранее спасибо! Адрес последней фиксации на камере — Волоколамское шоссе, вл. 67», — такое сообщение было опубликовано от лица пользователя по имени Екатерина, которая назвала себя мамой фигуристки.

Сообщение о пропаже фигуристки в московском чате

Сообщение о пропаже фигуристки в московском чате

Женщина добавила, что вчера ей позвонила Софья Федченко, тренер Алины, и сказала, что девочка ушла с тренировки и не вернулась домой. Фигуристка и наставница при этом проживают в одной квартире.

Все хотели бы, чтобы информация оказалась фейком, но её подтвердил фан-клуб фигуристки, а потом мама дала комментарий «РИА Новости Спорт».

«Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Будут искать кинологи с собаками. Но уже прошло много времени», — сказала Екатерина.

Известно, что Алина не появлялась в «Телеграме» со вчерашнего дня (28 августа) и в последний раз была онлайн в 17:06. Также телеграм-канал Baza сообщил, что на Покровской набережной были обнаружены вещи Горбачёвой. Самой девушки рядом не оказалось, на место вызвали спасателей.

Профиль Алины Горбачёвой в «Телеграме»

Профиль Алины Горбачёвой в «Телеграме»

Кто такая Алина Горбачёва? Почему пишут про ссору с тренером?

Звёздным часом юной фигуристки стало февральское первенство России, но она блеснула и раньше, заняв четвёртое и третье места на этапах Гран-при России. А потом стала лучшей юниоркой страны, опередив спортсменок из более именитых групп Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Горбачёва исполнила один четверной прыжок, в то время как главная соперница — подопечная Плющенко Вероника Жилина — три. Но по сумме двух программ и за счёт чистоты исполнения вперёд вышла Алина. Плющенко не согласился с результатом и мощно прошёлся по судейству, а молодой специалист Софья Федченко встала на защиту подопечной.

Вспоминаем произошедшее на первенстве России:
Гегемония Тутберидзе окончена! Но чемпионка России среди юниоров — не ученица Плющенко Гегемония Тутберидзе окончена! Но чемпионка России среди юниоров — не ученица Плющенко
Юниорку Плющенко правда засудили? Разбираем выступление Титовой на первенстве России Юниорку Плющенко правда засудили? Разбираем выступление Титовой на первенстве России
Плющенко бросается не только на Тутберидзе. Тренер чемпионки жёстко ответила на провокацию Плющенко бросается не только на Тутберидзе. Тренер чемпионки жёстко ответила на провокацию

Позже Алина и Софья вместе давали интервью — оказалось, они живут в одной квартире, так как мама фигуристки выступала против спортивной карьеры дочери.

«На этой почве у них часто случались конфликты. Мама считала, что в этом нет никакого смысла, потому что девочки-ровесницы уже прыгают четверные, а мы только учим тройной риттбергер.

А затем случился такой момент. Когда мы с Алиной переехали с юга Москвы сюда, на север, её мама не смогла переехать из квартиры и снимать другую. Она предложила ездить Алине самостоятельно на метро, а это два часа дороги в одну сторону. Естественно, Алина быстро устала и попросилась жить со мной.

Я поговорила с мамой, объяснила, как я вижу эту ситуацию. Сказала, что, на мой взгляд, это очень плохо скажется на их взаимоотношениях — скорее всего, будут обиды. Но она стояла на своём: «Я не перееду». Ну а я не могла позволить тратить ребёнку по четыре часа на дорогу каждый день. Она же просто не может тренироваться в таком режиме. Ну и забрала Алину к себе», — объясняла Федченко в интервью «РИА Новости Спорт».

Софья Федченко (слева) и Влада Данилкина на Кубке Первого канала

Софья Федченко (слева) и Влада Данилкина на Кубке Первого канала

Фото: РИА Новости

Возможно, именно из-за подобной конфронтации некоторые источники стали предполагать, что произошла ссора с тренером. Сперва об этом сообщил телеграм-канал Baza, а затем — телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник в окружении фигуристки. Существует слух, что Горбачёва хотела сменить наставника и сейчас находится у кого-то из друзей.

Алина получила травму перед сезоном-2023/2024

Часть подготовки к новому сезону Горбачёва провела в Дубае, где поработала с хореографом Сергеем Комоловым и поставили короткую программу на египетскую тематику, а произвольную — «волшебную», по словам самой Алины.

Горбачёва планировала выступать на взрослых контрольных прокатах в середине сентября, так как юниорские пропустила из-за травмы.

«Травма есть, Алине предстоит обследование в Москве. Упала на тренировке при исполнении тройного акселя», — говорила Софья Федченко в комментарии ТАСС.

Фигуристке диагностировали повреждение мышцы бедра, но восстановление шло успешно. В августе она уже могла исполнять все тройные прыжки. «Прыгать – это такой кайф!» — писала Алина, выложив фото с тренировки.

Ждём и верим, что девушка найдётся и мы увидим её новые программы на контрольных прокатах.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android