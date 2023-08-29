Почему возникла информация о ссоре пропавшей Горбачёвой с тренером?

Сообщество фигурного катания всполошилось в очередной раз — к сожалению, по очень неприятной, даже страшной и трагической причине, по сравнению с которой любые известия о допинге, даже на Олимпийских играх — сущая ерунда.

Пропала фигуристка Алина Горбачёва — 16-летняя победительница первенства России (чемпионата России среди юниоров). Информацию подтвердили фан-клуб спортсменки и её мама. Также появились слухи о том, что девушка ушла с катка после ссоры с тренером.

Откуда появилась информация?

Всё началось с чата СЗАО Москвы в «Телеграме» – именно в этом районе столицы находится каток, где тренируется Алина.

«Вчера в 19 часов пропала девочка, возраст 16 лет, на вид около 12–13 лет. Рост 155, худощавое телосложение. Вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована.

Прошу выслать любую информацию, если кто-то видел её вчера или сегодня. Заранее спасибо! Адрес последней фиксации на камере — Волоколамское шоссе, вл. 67», — такое сообщение было опубликовано от лица пользователя по имени Екатерина, которая назвала себя мамой фигуристки.

Сообщение о пропаже фигуристки в московском чате

Женщина добавила, что вчера ей позвонила Софья Федченко, тренер Алины, и сказала, что девочка ушла с тренировки и не вернулась домой. Фигуристка и наставница при этом проживают в одной квартире.

Все хотели бы, чтобы информация оказалась фейком, но её подтвердил фан-клуб фигуристки, а потом мама дала комментарий «РИА Новости Спорт».

«Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Будут искать кинологи с собаками. Но уже прошло много времени», — сказала Екатерина.

Известно, что Алина не появлялась в «Телеграме» со вчерашнего дня (28 августа) и в последний раз была онлайн в 17:06. Также телеграм-канал Baza сообщил, что на Покровской набережной были обнаружены вещи Горбачёвой. Самой девушки рядом не оказалось, на место вызвали спасателей.

Профиль Алины Горбачёвой в «Телеграме»

Кто такая Алина Горбачёва? Почему пишут про ссору с тренером?

Звёздным часом юной фигуристки стало февральское первенство России, но она блеснула и раньше, заняв четвёртое и третье места на этапах Гран-при России. А потом стала лучшей юниоркой страны, опередив спортсменок из более именитых групп Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Горбачёва исполнила один четверной прыжок, в то время как главная соперница — подопечная Плющенко Вероника Жилина — три. Но по сумме двух программ и за счёт чистоты исполнения вперёд вышла Алина. Плющенко не согласился с результатом и мощно прошёлся по судейству, а молодой специалист Софья Федченко встала на защиту подопечной.

Позже Алина и Софья вместе давали интервью — оказалось, они живут в одной квартире, так как мама фигуристки выступала против спортивной карьеры дочери.

«На этой почве у них часто случались конфликты. Мама считала, что в этом нет никакого смысла, потому что девочки-ровесницы уже прыгают четверные, а мы только учим тройной риттбергер.

А затем случился такой момент. Когда мы с Алиной переехали с юга Москвы сюда, на север, её мама не смогла переехать из квартиры и снимать другую. Она предложила ездить Алине самостоятельно на метро, а это два часа дороги в одну сторону. Естественно, Алина быстро устала и попросилась жить со мной.

Я поговорила с мамой, объяснила, как я вижу эту ситуацию. Сказала, что, на мой взгляд, это очень плохо скажется на их взаимоотношениях — скорее всего, будут обиды. Но она стояла на своём: «Я не перееду». Ну а я не могла позволить тратить ребёнку по четыре часа на дорогу каждый день. Она же просто не может тренироваться в таком режиме. Ну и забрала Алину к себе», — объясняла Федченко в интервью «РИА Новости Спорт».

Софья Федченко (слева) и Влада Данилкина на Кубке Первого канала Фото: РИА Новости

Возможно, именно из-за подобной конфронтации некоторые источники стали предполагать, что произошла ссора с тренером. Сперва об этом сообщил телеграм-канал Baza, а затем — телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник в окружении фигуристки. Существует слух, что Горбачёва хотела сменить наставника и сейчас находится у кого-то из друзей.

Алина получила травму перед сезоном-2023/2024

Часть подготовки к новому сезону Горбачёва провела в Дубае, где поработала с хореографом Сергеем Комоловым и поставили короткую программу на египетскую тематику, а произвольную — «волшебную», по словам самой Алины.

Горбачёва планировала выступать на взрослых контрольных прокатах в середине сентября, так как юниорские пропустила из-за травмы.

«Травма есть, Алине предстоит обследование в Москве. Упала на тренировке при исполнении тройного акселя», — говорила Софья Федченко в комментарии ТАСС.

Фигуристке диагностировали повреждение мышцы бедра, но восстановление шло успешно. В августе она уже могла исполнять все тройные прыжки. «Прыгать – это такой кайф!» — писала Алина, выложив фото с тренировки.

Ждём и верим, что девушка найдётся и мы увидим её новые программы на контрольных прокатах.