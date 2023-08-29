Фигурист Кутовой поддержал пропавшую Горбачёву, которую нашли на кадрах из кафе

17-летний петербургский фигурист Андрей Кутовой, который занимается в школе Тамары Москвиной, поддержал Алину Горбачёву, которую сегодня, 29 августа, в течение дня искали в Москве.

Полиция прекратила поиски после того, как Горбачёва попала на камеры видеонаблюдения в кафе на Волоколамском шоссе.

«Сейчас возможно все накинутся на неё, мол, все её ищут, а она в кафе сидит. Первым делом ей нужна поддержка, ни в коем случае не надо её в чём-то упрекать. Ведь не могло это произойти просто так, девочка не будет прятаться и сбегать из дома без причины», — написал Кутовой в своём телеграм-канале.

Вчера, 28 августа, у Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 мск фигуристка вышла из арены. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Домой она не вернулась.

При этом на пляже были найдены носки, которые, предположительно, принадлежат спортсменке. Служебная собака, взяв след, отправилась в сторону от реки, однако следственные органы решили провести проверку водоёма. Тело фигуристки водолазами обнаружено не было. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пропажи фигуристки, находятся на контроле в прокуратуре.