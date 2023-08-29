«Осуждать нельзя». Тренер Мишина — о смене спортивного гражданства российскими фигуристами

Санкт-петербургский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о смене спортивного гражданства российскими фигуристами в период отстранения от международных соревнований.

«Осуждать нельзя. Спортивный путь короткий. У каждого есть возможность что-то поменять, спортсмены хотят выступать. У каждого своя индивидуальная причина: не все могут поменять гражданство, должны быть сопутствующие факторы. Не думаю, что уходят, потому что не хотят выступать за Россию. Такое решение принимается из-за желания выступать на международных стартах. Это личное дело каждого спортсмена, какое принять решение.

Отпустила бы своего ученика? Смотря какой ученик, какого возраста. Некоторые могут самостоятельно принимать решения. Конечно, мы остаёмся дома, хотели бы, чтобы наши спортсмены так и выступали за Россию. Поэтому у нас нет других вариантов. Наши спортсмены будут представлять Россию», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».

Мишина является личным тренером чемпиона России в мужском одиночном катании Евгения Семененко.