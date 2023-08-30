Чайковская — о Горбачёвой: когда в семье всё хорошо, из дома никто никуда не уходит

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала ситуацию с побегом фигуристки Алины Горбачёвой, выразив озабоченность отношениями между спортсменкой и её тренером Софьей Федченко.

«Я встревожена тем, что сегодня категорически в плохую сторону изменились отношения тренер-спортсмен. В моей жизни мы со спортсменами всегда были одной семьёй, они всегда доверяли мне, такие вещи, как эта ситуация, были просто невозможны. Да, всегда случались какие-то конфликты, но задача тренера — в том числе и предугадать, предвидеть такие вещи, чтобы обезопасить спортсмена и себя. Я категорически против таких отношений, когда ребёнок может взять и уйти. Это меня встревожило — и как главного тренера сборной, и просто как тренера.

У меня всю жизнь — сын до сих пор смеётся — в третьей комнате жил кто-то из спортсменов. Ещё раз повторюсь — мы всегда были одной семьёй, а в семье нужно друг другу помогать. И когда в семье всё хорошо, из дома никто никуда не уходит. Но, возвращаясь именно к этой ситуации, я серьёзно встревожена, буду общаться со всеми по этому вопросу», — приводит слова Чайковской ТАСС.

Одной из причин исчезновения Горбачёвой называли ей конфликт с тренером. Сама спортсменка позже опровергла эту информацию.