Чайковская — о Горбачёвой: когда в семье всё хорошо, из дома никто никуда не уходит

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала ситуацию с побегом фигуристки Алины Горбачёвой, выразив озабоченность отношениями между спортсменкой и её тренером Софьей Федченко.
«Я встревожена тем, что сегодня категорически в плохую сторону изменились отношения тренер-спортсмен. В моей жизни мы со спортсменами всегда были одной семьёй, они всегда доверяли мне, такие вещи, как эта ситуация, были просто невозможны. Да, всегда случались какие-то конфликты, но задача тренера — в том числе и предугадать, предвидеть такие вещи, чтобы обезопасить спортсмена и себя. Я категорически против таких отношений, когда ребёнок может взять и уйти. Это меня встревожило — и как главного тренера сборной, и просто как тренера.
У меня всю жизнь — сын до сих пор смеётся — в третьей комнате жил кто-то из спортсменов. Ещё раз повторюсь — мы всегда были одной семьёй, а в семье нужно друг другу помогать. И когда в семье всё хорошо, из дома никто никуда не уходит. Но, возвращаясь именно к этой ситуации, я серьёзно встревожена, буду общаться со всеми по этому вопросу», — приводит слова Чайковской ТАСС.
Одной из причин исчезновения Горбачёвой называли ей конфликт с тренером. Сама спортсменка позже опровергла эту информацию.
- 30 августа 2023
-
14:04
-
13:20
-
12:46
-
12:21
-
12:03
-
11:23
-
11:18
-
10:11
-
10:06
-
09:58
-
09:22
-
00:20
- 29 августа 2023
-
23:47
-
22:41
-
22:37
-
22:21
-
22:04
-
21:39
-
21:16
-
21:14
-
19:47
-
19:31
-
18:58
-
18:54
-
18:36
-
18:26
-
18:18
-
17:59
-
17:54
-
17:35
-
17:13
-
16:58
-
16:49
-
16:32
-
16:01