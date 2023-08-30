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Трусова прервала регулярные тренировки в ЦСКА у Соколовской

Трусова прервала регулярные тренировки в ЦСКА у Соколовской
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании, россиянка Александра Трусова прервала регулярные тренировки в ЦСКА после возвращения из Пекина (Китай), где выступала в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, в начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской, где долгое время тренируется её бойфренд, чемпион России и Европы Марк Кондратюк.

По информации СМИ, после прилёта в Россию Трусова не появлялась на тренировках Соколовской. При этом о планах сменить тренера 19-летняя спортсменка не сообщала и со своим штабом не прощалась. О дальнейших планах Александры, а также о причинах перерыва в тренировках в данный момент неизвестно.

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