Трусова прервала регулярные тренировки в ЦСКА у Соколовской

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании, россиянка Александра Трусова прервала регулярные тренировки в ЦСКА после возвращения из Пекина (Китай), где выступала в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственные источники.
Напомним, в начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской, где долгое время тренируется её бойфренд, чемпион России и Европы Марк Кондратюк.
По информации СМИ, после прилёта в Россию Трусова не появлялась на тренировках Соколовской. При этом о планах сменить тренера 19-летняя спортсменка не сообщала и со своим штабом не прощалась. О дальнейших планах Александры, а также о причинах перерыва в тренировках в данный момент неизвестно.
- 30 августа 2023
-
18:44
-
18:43
-
18:33
-
18:09
-
17:44
-
17:29
-
17:17
-
15:04
-
14:35
-
14:32
-
14:04
-
13:20
-
12:46
-
12:21
-
12:03
-
11:23
-
11:18
-
10:11
-
10:06
-
09:58
-
09:22
-
00:20
- 29 августа 2023
-
23:47
-
22:41
-
22:37
-
22:21
-
22:04
-
21:39
-
21:16
-
21:14
-
19:47
-
19:31
-
18:58
-
18:54
-
18:36