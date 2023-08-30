Дядя Горбачёвой: у Алины была ссора с тренером, я так понял. Она потолстела на 300 г

Артём Борщев, дядя победительницы юниорского чемпионата России Алины Горбачёвой, рассказал, что, по его мнению, стало причиной побега фигуристки из дома.
Напомним, 16-летняя Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.
«Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания. Потолстела на 300 г. Всё, прыгать не можешь.
Да, ты тренер, но ты можешь это как-то совмещать. У неё есть два родителя. И со стороны родителей тоже странно отдать какой-то девушке своего ребёнка. Вот эти странные ситуации и создают события, которые произошли», — приводит слова Борщёва «Известия».
- 30 августа 2023
-
18:44
-
18:43
-
18:33
-
18:09
-
17:44
-
17:29
-
17:17
-
15:04
-
14:35
-
14:32
-
14:04
-
13:20
-
12:46
-
12:21
-
12:03
-
11:23
-
11:18
-
10:11
-
10:06
-
09:58
-
09:22
-
00:20
- 29 августа 2023
-
23:47
-
22:41
-
22:37
-
22:21
-
22:04
-
21:39
-
21:16
-
21:14
-
19:47
-
19:31
-
18:58
-
18:54
-
18:36