Дядя Горбачёвой: у Алины была ссора с тренером, я так понял. Она потолстела на 300 г

Артём Борщев, дядя победительницы юниорского чемпионата России Алины Горбачёвой, рассказал, что, по его мнению, стало причиной побега фигуристки из дома.

Напомним, 16-летняя Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.

«Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания. Потолстела на 300 г. Всё, прыгать не можешь.

Да, ты тренер, но ты можешь это как-то совмещать. У неё есть два родителя. И со стороны родителей тоже странно отдать какой-то девушке своего ребёнка. Вот эти странные ситуации и создают события, которые произошли», — приводит слова Борщёва «Известия».