Источник: Трусова не планирует участвовать в соревнованиях в сезоне-2023/2024

Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова не планирует участвовать в соревнованиях в сезоне-2023/2024, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, к причинам такого решения относятся отсутствие международных соревнований, спорные оценки судей на российских состязаниях, состояние здоровья спортсменки, занятость в шоу и внеспортивной деятельности, благодаря которой фигуристка самореализуется и больше зарабатывает. Также сообщается, что на данный момент предпосылок к изменению принятого Трусовой решения нет.
Последним соревнованием для фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре, где она заняла второе место. И-за проблем со здоровьем Трусова не участвовала в чемпионате России — 2023, который прошёл в декабре 2022 года в Красноярске, а также пропустила финал Гран-при России, состоявшийся в марте 2023 года в Санкт-Петербурге.
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