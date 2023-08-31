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«Все имеют право на ошибку». Спортивный психолог – об отношениях Горбачёвой с тренером

«Все имеют право на ошибку». Спортивный психолог – об отношениях Горбачёвой с тренером
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Виктория Борзенкова, спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию отреагировала на проживание российской фигуристки Алины Горбачёвой вместе со своим тренером.

«Не знаю деталей взаимоотношений спортсменки. Все имеют право на ошибку. Однако считаю, что у подростка должно быть личное пространство, увлечения, не вредящие основному делу, и жизнь вне спорта», – сказала Виктория Борзенкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, 16-летняя Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.

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