Семенович — о Горбачёвой: психологическое здоровье важнее любых достижений

Бывшая российская фигуристка Анна Семенович высказалась о скандале вокруг 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой.
«Смотрю, как сейчас все обсуждают пропавшую девочку-фигуристку Алину Горбачёву. Очень талантливая девочка, все тренеры это про неё говорят, за ней большое будущее. Я хочу заступиться за Алину, потому что на неё накинулись, что как она могла так поступить, пойти в кино… Я хочу сказать, что ни один человек, который не занимался профессиональным спортом, не понимает, какая адская нагрузка лежит на детях — не только физическая, но и психологическая. Как тренеры и взрослые люди заставляют спортсменов добиваться результата — это всегда конкуренция, это очень сложно. Не каждый взрослый здоровый мужик справится с такой физической и психологической нагрузкой, с таким давлением.
И очень сложно для 16-летнего подростка жить с тренером, а не с мамой, когда ты приходишь с тренировок, возможно, с какой-то обидой на тренера из-за жёстких высказываний. Тебе хочется поплакаться родному человеку, а ты находишься с этим тренером в квартире. Поверьте мне, я всё это прошла сама, на своих плечах. Иногда хотелось кинуть коньки об стену, чтобы они разбились вдребезги, и всё бросить миллион раз. Многие так и делали. В такой ситуации нужно понять, почему эта девочка так поступила, поддержать, поговорить с ней, потому что иногда в погоне за результатом тренеры и родители забывают о психологическом здоровье ребёнка, а это самое важное.
Спорт закончится, а жизнь длинная и долгая. Все эти психологические травмы могут остаться и мешать жить дальше. Психологическое здоровье важнее любых достижений. Я всегда прислушивалась к своему ребёнку. Каждый раз спрашивала, хочет ли он идти дальше, даже если он суперталантливый и ему светят медали. Его счастливая жизнь для меня важнее любых результатов. Ребёнка надо любить не за что-то, а просто так. Поэтому я призываю родителей и тренеров быть терпимыми, добрыми, мягкими и отзывчивыми», — сказал Семенович в видео, опубликованном в её соцсетях.
Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, а домой не вернулась. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли её в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.
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