CAS отклонил запрос США, Канады и Японии в присутствии на слушаниях по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос по допуску представителей сборных США, Канады и Японии на закрытые слушания по антидопинговому нарушению российской фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщила журналистка портала USA Today Кристин Бреннан на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на письмо CAS за подписью генерального директора организации Матье Риба.

Решение о присутствии наблюдателей должно быть принято специальной комиссией, созданной CAS. Ранее стороны отказались от проведения открытых слушаний, однако, несмотря на это, суд планирует обнародовать решение, оставив конфиденциальными подробности по ходу разбирательства.

Несколько дней назад стало известно, что сборная США по фигурному катанию, выступавшая в командном турнире Олимпийских игр – 2022, направила письмо генеральному директору CAS Матье Рибу, запросив для своего представителя одно место на закрытых слушаниях по делу Камилы Валиевой, которые пройдут 26-29 сентября в Лозанне. Текст письма опубликовала в соцсетях журналистка USA Today Кристин Бреннан.