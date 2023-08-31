Алина Горбачёва рассказала, как прошла её первая тренировка после исчезновения
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16-летняя фигуристка Алина Горбачёва рассказала о своей первой тренировке после возвращения.
«У меня хорошо прошла утренняя тренировка. Я откатала произвольную программу и приехала в ФМБА (Федеральное медико‑биологическое агентство), чтобы пройти УМО (углублённое медицинское обследование)», — сказала Горбачёва в видео, опубликованном в её соцсетях.
Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, а домой не вернулась. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли её в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.
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