Вайцеховская — об Ангелополе: банально сбежал от конкуренции и боязни проиграть

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о распаде танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.
В сезоне-2022/2023 Кагановская и Ангелопол выиграли финал Гран-при России.
«С самого отъезда Анжелики Крыловой в Америку (она летала туда, чтобы проводить дочь в университетский кампус) с интересом наблюдала за активностью Валерия Ангелопола в «Телеграм». Порой, честно скажу, подмывало спросить напрямую: парень, а ты вообще тренируешься или как?
Сейчас понятно, что «или как». Сколь бы привлекательными ни выглядели коммерческие проекты по производству собственного мерча, так не ведут себя при серьёзных спортивных намерениях. Да и какой мерч может быть, когда ты по сути ноунейм, пусть даже очень талантливый ноунейм?
А выглядит всё так, словно человек банально сбежал от конкуренции и боязни проиграть», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
«По информации источника, близкого к группе Крыловой, разногласия между Ангелополом и его партнёршей имели место на протяжении достаточно продолжительного времени, и Анжелике Крыловой приходилось порой предпринимать поистине титанические усилия, чтобы сохранить дуэт. Возможно, тренер просто устала быть воспитателем, особенно после того, как в группе появились взрослые, настроенные на длительную работу спортсмены — Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко. Оказавшись предоставленными сами себе, Ангелопол и Кагановская просто перестали справляться с ситуацией», — добавила Вайцеховская спустя некоторое время.
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