Вайцеховская оценила контракт, который Ангелопол предложил подписать Кагановской

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о контракте, который Валерий Ангелопол предложил подписать Василисе Кагановской перед распадом танцевального дуэта.

Фото контракта фигуристка опубликовала в соцсетях, объясняя причины распада пары, которая в сезоне-2022/2023 выиграла финал Гран-при России. Из текста следует, что бывший партнёр предлагал Василисе взять его на полное обеспечение.

«Контракт, предложенный Василисе Кагановской (по её же словам) её уже бывшим партнёром.

На мой взгляд, составлен так себе. Имело смысл добавить годовую подписку на Оkko, платный аккаунт в тиндере, если таковой существует, и ежедневное посещение заведения «Вкусно и точка», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Ангелопол покинул группу Анжелики Крыловой, а для Кагановской ищут нового партнёра.