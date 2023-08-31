Радионова — Кагановской: ты будешь блистать с любым партнёром!

Бронзовый призёр чемпионата мира (2015), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2015, 2016) в женском одиночном катании Елена Радионова отреагировала на пост Василисы Кагановской о распаде дуэта с Валерием Ангелополом.

Кагановская написала, что бывший партнёр всем рассказывал, что она его избивает, а затем заставлял подписать контракт о готовности взять его на полное обеспечение.

«Ты прекрасная партнёрша! Ты будешь блистать с любым партнёром! У тебя всё впереди!» — написала Радионова в соцсетях.

Кагановская и Ангелопол – победители финала Гран-при России 2023 года. Они считались одной из сильнейших молодых пар России и уже были заявлены на контрольные прокаты национальной команды. Теперь, как стало известно, Валерий покинул группу Анжелики Крыловой, а для Василисы ищут нового партнёра.