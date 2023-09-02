Ангелопол тремя словами прокомментировал распад дуэта с Кагановской
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Фигурист Валерий Ангелопол, который ранее отказался комментировать распад танцевального дуэта с Василисой Кагановской, прервал молчание и написал короткое сообщение и трёх слов на чёрном фоне.
«Благодарю. Прощаю. Отпускаю», – написал Ангелопол в соцсетях.
Ранее Кагановская и тренер Анжелика Крылова сообщили, что дуэт распался из-за того, что Ангелопол предложил партнёрше содержать его и даже составил соответствующий контракт. Однако ранее сегодня, 2 сентября, мама Валерия заявила, что контракт был инициативой Крыловой и в первую очередь призван был урегулировать этическую сторону взаимоотношений в паре.
Напомним, в минувшем сезоне Кагановская и Ангелопол выиграли финал Гран-при России. Дуэт считался одним из самых перспективных в стране.
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