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Ангелопол тремя словами прокомментировал распад дуэта с Кагановской

Ангелопол тремя словами прокомментировал распад дуэта с Кагановской
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Фигурист Валерий Ангелопол, который ранее отказался комментировать распад танцевального дуэта с Василисой Кагановской, прервал молчание и написал короткое сообщение и трёх слов на чёрном фоне.

«Благодарю. Прощаю. Отпускаю», – написал Ангелопол в соцсетях.

Ранее Кагановская и тренер Анжелика Крылова сообщили, что дуэт распался из-за того, что Ангелопол предложил партнёрше содержать его и даже составил соответствующий контракт. Однако ранее сегодня, 2 сентября, мама Валерия заявила, что контракт был инициативой Крыловой и в первую очередь призван был урегулировать этическую сторону взаимоотношений в паре.

Напомним, в минувшем сезоне Кагановская и Ангелопол выиграли финал Гран-при России. Дуэт считался одним из самых перспективных в стране.

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