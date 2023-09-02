Мать Ангелопола раскритиковала работу Крыловой, а Кагановской посоветовала стать честной

Светлана Ангелопол, мать Валерия Ангелопола, впервые высказалась о причинах распада пары сына с Василисой Кагановской.

«У нашей семьи нет финансовых проблем, слава богу. Никогда ни одна из наших партнёрш не была обременена финансовой ответственностью за партнёра, хотя подобного рода предложения со стороны родителей девочек поступали часто. Василиса со своей мамой до сих зарегистрированы в нашей квартире абсолютно на безвозмездной основе, хотя за регистрацию в Москве люди платят деньги, в нашей «алчной истории» с самого начала можно было бы «заставить партнёршу платить». Не наш вариант.

Да, июль был очень сложным месяцем для всех нас. Я всегда восхищалась Анжеликой (Крыловой), была уверена, что знаю её очень хорошо, потому что мы знакомы уже 30 лет. Это моя ошибка и заблуждение, время и жизнь меняет всех людей без исключения. Можно сказать, я выросла в мире фигурного катания, у меня есть свои взгляды и своё мнение об этом мире.

Важный принцип для меня был один – приводя своего ребёнка к тренеру, я целиком и полностью доверяю ему его, не вмешиваясь в тренировочный процесс. В этот раз было так же. Работа тренера – это работа учителя, наставника и воспитателя, не каждый с ней справится. Ко мне обращались уже в самый последний момент, когда нужно было погасить бушующий конфликт, она знала, что я могу это сделать. Очередной удалось погасить и в этот раз, хоть сделать это было очень сложно. Составить договор, который бы носил в первую очередь дисциплинарный характер, — это было предложение тренера. И именно этим договором удалось сохранить пару, дав Валере письменные гарантии того, что в случае очередного нарушения деловой этики этот договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Проект договора был отправлен мной 8 августа.

Все указанные в договоре финансовые аспекты носили чисто условный характер. Для меня шок, что Анжелика открестилась от договора, сказав, что узнала о нём в конце августа, от того, что инициатором этого договора была именно она, переложив всю ответственность на нас.

Что ж, выводы сделаны, время исправлять ошибки и идти дальше. Итог нашей истории – это ошибка тренера, который забыл, что тренирует пару, состоящую из двух человек, и выбрал сторону одного из партнёров. Двух «мам Василисы» для Валеры оказалось слишком много. Спасибо за урок!

Прошу у своего сына прощения за свои ошибки. На его долю сейчас выпало очень тяжёлое испытание с угрозами, оскорблениями, травлей. Мы обязательно преодолеем это вместе!

Василисе желаю научиться быть честной, и в первую очередь к самой себе, обманывая всех вокруг, любой человек обманывает только самого себя», — написала Светлана в своих социальных сетях.