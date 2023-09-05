Туктамышева: я: «Мне всего лишь 26». Комментатор: «Старейшая фигуристка. Настоящее чудо!»

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях текст, касающийся её возраста и его восприятия спортивным комментатором.
«Я: мне всего лишь 26, вся жизнь впереди.
Спортивный комментатор: а вот выходит старейшая фигуристка, ей 26 лет, настоящее чудо!» – написала фигуристка на своей странице.
26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). На чемпионате России 2023 года, который проходил в Красноярске, Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победила на соревнованиях Софья Акатьева. Камила Валиева стала серебряным призёром.
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