Туктамышева: я: «Мне всего лишь 26». Комментатор: «Старейшая фигуристка. Настоящее чудо!»

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях текст, касающийся её возраста и его восприятия спортивным комментатором.

«Я: мне всего лишь 26, вся жизнь впереди.

Спортивный комментатор: а вот выходит старейшая фигуристка, ей 26 лет, настоящее чудо!» – написала фигуристка на своей странице.

26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). На чемпионате России 2023 года, который проходил в Красноярске, Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победила на соревнованиях Софья Акатьева. Камила Валиева стала серебряным призёром.