Горбачёва, Валиева, Кондратюк, Алиев — в списке одиночников на прокаты сборной России

Сегодня, 30 августа, Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников контрольных прокатов сборной России, которые пройдут 16 и 17 сентября в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт». В список вошли такие фигуристы, как Алина Горбачёва, Камила Валиева, Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев.

Полный список фигуристов, выступающих в одиночном разряде, выглядит так:

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачёва, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко, Григорий Фёдоров, Илья Яблоков.