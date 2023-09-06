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Специальная комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу Валиевой

Специальная комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу Валиевой
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Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) приняла решение о проведении разбирательства за закрытыми дверями по причине отсутствия запроса на проведение публичных слушаний.

Журналистка USA Today Кристина Бреннан опубликовала в социальной сети скрин письма юрисконсульта CAS Дельфины Дешено-Роша в ответ на запрос сборной США по фигурному катанию о присутствии на слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«От имени коллегии арбитров CAS доводим до вашего сведения, что в запросе отказано на том основании, что в соответствии с кодексом CAS разбирательство проводится за закрытыми дверям и ни одна из сторон не запросила проведение публичных слушаний», – отмечается в письме.

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