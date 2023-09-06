Бойкова и Козловский будут выступать с программами Москвиной в новом сезоне

Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов сообщил, что фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский решили оставить программы тренера Тамары Москвиной. В межсезонье пара перешла в группу тренера Этери Тутберидзе.
«Они решили пока что катать те программы, которые были поставлены в конце прошлого сезона предыдущими тренерами. Если тренерский штаб, в котором ребята состояли, не возражает против использования этих программ, если финансово они были оплачены самими ребятами, например, либо есть определённые договоренности со штабом, мол, мы не возражаем, и при том, что программы нравятся фигуристам, – то ничего страшного, на мой взгляд, можно кататься.
Ребята хотят их катать, и в новой команде никто не против. Хотя это начало пути, и естественно, всё в дальнейшем будет развиваться именно так, как будет планировать штаб Тутберидзе, и так, как захотят идти ребята вместе со своими тренерами», — приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».
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