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Дизайнер: параллельно шили платья Костнер и Столбовой, умудрилась машинка сломаться

Дизайнер: параллельно шили платья Костнер и Столбовой, умудрилась машинка сломаться
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Дизайнер Мария Евстигнеева рассказала о случае с параллельной подготовкой нарядов для итальянской фигуристки Каролины Костнер и российской спортсменки Ксении Столбовой.

«За два дня сделали платье для Каролины Костнер. Мы параллельно делали платье ей и Ксении Столбовой. Умудрилась ещё и машинка сломаться, и вот одними нитками шили два костюма параллельно за два дня.

У меня получается шить вот так концентрированно, но это не означает, что я всегда так могу (улыбается). Не могу всё время шить очень быстро, некоторые, конечно, к этому привыкли, но делаю так только иногда, потому что тяжело. Морально и физически сильно устаёшь», — сказала Евстигнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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