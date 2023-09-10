Тарасова выразила надежду, что россияне смогут выступать в ледовых шоу не только в Китае

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила надежду на то, что российские фигуристы смогут выступать в ледовых шоу не только в Китае, но и в других странах.

Ранее издание Beijing Evening News опубликовала афишу, анонсирующую проведение в Пекине шоу Magic on Ice, в котором примут участие россияне Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Трусова и Алина Горбачёва.

«Появляется надежда на то, что и другие страны будут нуждаться в нашем участии, потому что соревнования и шоу с участием россиян будут только интереснее», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Шоу в Китае пройдёт с 1 по 3 октября 2023 года. В нём вместе с российскими фигуристами выступят и китайские спортсмены.