Сделала всех! Как экс-россиянка Губанова выиграла Lombardia Trophy, несмотря на падение

Хотя наших фигуристов не пускают на международные старты, россиянки всё равно блистают на мировой арене. Анастасия Губанова под флагом Грузии уже выиграла первый турнир в новом сезоне, а Екатерина Куракова, катаясь за Польшу, остановилась в одном шаге от пьедестала. Громко заявить о себе девушки смогли на челленджере Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. Потеснить Настю не удалось даже японке, владеющей тройным акселем!

Хорошие шансы в Италии были и у ещё одной экс-россиянки Алины Урушадзе, которая, как и Губанова, выступает за Грузию. Однако ошибки и нежелание судей баловать компонентами свели на нет все усилия девушки.

Супернизкие оценки европейских фигуристок

Произвольную программу на Lombardia Trophy открыли девушки, которым в короткой повезло меньше всего. Все четыре участницы хотели доказать, что вчерашний парад ошибок в их прокатах — досадное недоразумение, и надеялись подняться вверх по турнирной таблице. Впрочем, прежде всего им было важно взять реванш у самих себя и вернуть уверенность в собственных силах.

У некоторых это получилось. Например, у 16-летней бельгийки Нины Пинзаррон, которая накануне дважды отполировала лёд в короткой программе. В произвольной под музыку из знаменитого балета «Спартак» она смотрелась уже лучше, хотя на прыжки заходила с явной осторожностью и смазала несколько выездов.

108,02 балла за произвольную и 155,43 в общей сумме далеки от обычных баллов Нины, но отсутствие сегодня падений должно подстегнуть её и помочь стереть из памяти злополучную короткую программу.

Кореянка Юн Асон, занимавшая после короткой последнее место, также справилась с нервами. Сильным набором прыжков она похвастать не может, но в произвольной выдала достойный прокат. В зоне «кисс энд край» Асон улыбалась, хотя оценки получила невысокие: 86,58 балла за произвольную и 132,04 балла в общей сумме. Выставляли их долго: наверное, искали недокруты.

Миа Риса Гомес из Норвегии тронула зрителей лирической воздушной постановкой, но два падения, неуверенные выезды с прыжков и итоговые 129,53 балла намекают, что ей предстоит много работы перед следующим стартом.

А 122,87 балла (разумеется, это сумма за короткую и произвольную) Ангелины Кучвальской из Латвии создают удручающее впечатление, что женское одиночное в Европе отчаянно деградирует. Наши девушки за одну произвольную набирают больше!

Экс-россиянке Урушадзе поставили очень низкие баллы

Во второй группе участниц заставила поволноваться болельщиков грузинская одиночница Алина Урушадзе. Экс-россиянка вернулась на соревнования практически спустя два года отсутствия и вынуждена заново зарабатывать репутацию перед судьями. Это очень обидно, ведь девушка не растеряла прежний контент и сохранила хорошую спортивную форму. В произвольной под бессмертный хит группы ABBA «Мамма мия» у неё чувствовалась некоторая скованность на прыжках, но грубых ошибок она избежала. Что касается нескольких помарок, то они вполне закономерны после столь длительного перерыва.

Хорошо, что Алина в принципе продолжает карьеру и вновь радует болельщиков эмоциональным женственным катанием. Жаль, строгие судьи вдохновляться им не спешат и в Бергамо дали понять Урушадзе, что за их симпатии придётся бороться. Об этом говорят совсем невысокие баллы за произвольную — 98,49. Да и за компоненты 50,86 балла оставляют желать лучшего.

После короткой была та же ситуация: вторая оценка у Алины оказалась крайне мала. Так что её итоговые 152,60 балла — результат жадности судей.

Алина Урушадзе Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Двукратная чемпионка Эстонии Нина Петрыкина в прошлом сезоне рассказывала, что учит тройной аксель и даже выезжала его на тренировках. Однако ни в короткую, ни в произвольную она ни разу его пока не вставляла. На турнире в Италии тоже обошлось без сюрпризов. Нина положилась на стабильные элементы, которые, как выяснилось в короткой, не такие уж и стабильные. На лутце она допустила неприятную «бабочку»: вместо трёх оборотов скрутила только один. После такого, естественно, глупо было бы ожидать от неё в произвольной тройного акселя.

Фигуристка откатала стандартный прыжковый набор, коснувшись один раз льда рукой на приземлении и дважды упав во второй половине программы. Смотреть на это было грустно, ведь спортсменка — талантливая. Лёд она покидала в печали и просто потом держала лицо на оглашении оценок: 101,72 балла за произвольную и итоговые 156,93 балла.

Губанова упала, но всё равно выиграла

Сильнейшая разминка девушек на Lombardia Trophy прошла в максимальном напряжении, ведь в ней выступали сразу две экс-россиянки. Лидер сборной Грузии Анастасия Губанова обеспечила себе накануне первое место после короткой с отрывом от соперниц в шесть баллов. Представляющая Польшу Екатерина Куракова шла на четвёртой текущей позиции, но имела отличные шансы выиграть медаль.

Возможно, осознание реальности попасть в призы отрицательно сказалось на прокате Кати в произвольной. Обычно весёлая и задорная одиночница предстала в драматичном образе и вложила максимум чувств в каждое движение, но ошибка на приземлении с одного из прыжков стоила ей драгоценных баллов. Серия стремительных спиралей в дорожке поправить ситуацию была неспособна: эти красивые элементы служат украшением, а не оружием на соревнованиях фигуристов.

Вердикт судей Кате — 116,62 балла за произвольную и общая сумма 178,62, на первый взгляд, сохраняли надежду пробиться в тройку, но она была мнимой.

Екатерина Куракова Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В любом случае на фоне открывавшей борьбу за пьедестал американки Авы Мари Зиглер Катя откаталась очень круто. Одиночница из США провела свой прокат под девизом «падала, но поднималась» и заработала за него всего 97,13 балла.

После Кураковой всё внимание публики приковала японка Хана Ёсида, которая пошла в произвольной на тройной аксель. В короткой программе она упала с коварного прыжка, и в произвольной это, к сожалению, повторилось. Важно отметить, что ранее, в том числе в текущем сезоне, Хана уже исполняла триксель чисто, но на Lombardia Trophy фортуна отвернулась от неё.

Тем не менее её попытка заслуживает уважения. Вместо того чтобы обезопасить себя, она упорно следует по пути прогресса и не боится рисковать. В отсутствие наших фигуристок на международных стартах очень мало кто идёт на ультра-си элементы.

122,91 балла за произвольную и 185,45 в общей сумме обеспечили Хане место на пьедестале с серебряной медалью, чему она очень обрадовалась.

Хана Ёсида Фото: Matthew StockmanGetty Images

Изящная кореянка Ким Чхэ Ён каталась в произвольной, как истинный воин. Она справилась со всеми элементами и сделала это очень красиво. После проката она схватилась за плечо: неужели выступала с травмой? Или успела повредить его в ходе программы? Боль девушки передавалась на расстоянии. Но все усилия кореянки окупились: 117,51 балла за произвольную и 180,78 за два проката принесли ей бронзу. Она рассчитывала на большее, но что вышло, то вышло.

Соревнования закрывала Анастасия Губанова. Выходить на лёд в статусе лидера для неё было, конечно, волнительно, хотя титул чемпионки Европы должен так или иначе вселять уверенность и придавать сил. После чудесного проката короткой было ощущение, что победу в Италии она уж точно не упустит. Настя явно отлично поработала в межсезонье и подошла к первому старту в отменной форме.

Анастасия Губанова Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Её произвольная должна была завершиться триумфом, но, видимо, давление лидерства всё-таки спровоцировало ненужные ошибки. Первая часть программы прошла идеально: Настя порхала как прекрасная бабочка и излучала невероятный накал эмоций. И вдруг упала! Может быть, слишком погрузилась в образ? Непонятно, как иначе объяснить этот сбой.

Оценки за произвольную Насте поставили скромные: 115,95 балла. Меньше она получала только на Гран-при в Финляндии в прошлом году. К счастью, отрыв после короткой помог ей сохранить первое место. С итоговой суммой 185.60 она выиграла первое золото в новом сезоне.

Поздравляем Настю и желаем ей удачи на будущих турнирах!