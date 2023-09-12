Нарушивший антидопинговые правила Грассль снялся с очередного турнира

Итальянский фигурист, призёр чемпионата Европы Даниэль Грассль снялся со второго турнира подряд. Ранее фигурист нарушил антидопинговые правила, сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Грассль был заявлен на турниры Lombardia Trophy и Nebelhorn Trophy, однако затем его имя из стартовых списков пропало. Также в них отсутствует ранее заявленный на старты другой итальянец Маттео Риццо. Причины снятия спортсменов с турниров не сообщались.

До этого Даниэль в соцсетях объявил об уходе из группы Тутберидзе после пропуска трёх допинг-тестов, что является нарушением антидопинговых правил. Эту информацию подтвердили в Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia). 22-летний итальянец тренировался в команде российского специалиста Этери Тутберидзе с конца 2022 года.