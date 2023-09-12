Видео: Елизавета Туктамышева после лета восстановила тройной аксель

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях видео с тренировки, на котором чисто исполняет свой фирменный прыжок – тройной аксель. Фигуристка восстановила его после летнего отдыха и межсезонья.
Также Елизавета опубликовала фото, подписав его «Откуда-то синяк появился на щеке».
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). На чемпионате России 2023 года, который проходил в Красноярске, Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победительницей соревнований стала Софья Акатьева, Камила Валиева стала серебряным призёром.
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